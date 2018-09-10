В Минске завершился международный турнир по бадминтону «Belarus International»

Новости Беларуси. Соревнование стало испытанием не только для участников, но и для организаторов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ведь меньше, чем через год на II Европейских играх белорусские площадки примут не один десяток спортсменов. Тестовый турнир прошёл «на ура», о чём говорят как иностранные эксперты, так и сами игроки.

Алеся Зайцева, бронзовый призер международного турнира «Belarus International»:

Организовано все по высшему уровню, то есть зал, гостиница в шаговой доступности, можно даже не ездить автобусом. Все очень прилично, всем иностранцам очень нравится.

По итогам турнира у белорусов две медали: серебро Анастасии Чернявской и бронза Алеси Зайцевой.