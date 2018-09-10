Прямой эфир

В Минске завершился международный турнир по бадминтону «Belarus International»

10 сентября 2018 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Соревнование стало испытанием не только для участников, но и для организаторов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился международный турнир по бадминтону «Belarus International»-1

Ведь меньше, чем через год на II Европейских играх белорусские площадки примут не один десяток спортсменов. Тестовый турнир прошёл «на ура», о чём говорят как иностранные эксперты, так и сами игроки.

В Минске завершился международный турнир по бадминтону «Belarus International»-4

Алеся Зайцева, бронзовый призер международного турнира «Belarus International»:
Организовано все по высшему уровню, то есть зал, гостиница в шаговой доступности, можно даже не ездить автобусом. Все очень прилично, всем иностранцам очень нравится.

По итогам турнира у белорусов две медали: серебро Анастасии Чернявской и бронза Алеси Зайцевой.

# Теннис # Алеся Зайцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»
10 сентября 2018 09:26

Хоккей. Лига чемпионов. Минская «Юность» уступила мюнхенскому «Ред Булу»

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности
09 сентября 2018 16:51

Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников
09 сентября 2018 12:59

«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников