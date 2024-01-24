Белорусские биатлонисты примут участие во Всероссийской зимней спартакиаде

Белорусские биатлонисты примут участие во Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта. Соревнования состоятся в Златоусте Челябинской области с 10 по 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представят пять мужчин и пять женщин. Белорусская делегация выезжает 30 января, в преддверии турнира проведет учебно-тренировочный сбор. А затем белорусы выйдут на дистанцию и будут сражаться за медали Спартакиады. В программе соревнований – спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, классические и смешанные эстафеты, а также масс-старты.

Отметим, изначально участие белорусских биатлонистов в Спартакиаде российской стороной не планировалось.