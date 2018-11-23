Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу», худшей команде КХЛ

Новости Беларуси. 1:1 после первого периода. Так начинался очередной выездной матч минского «Динамо» и «Адмирала» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За 5 минут второго периода хозяева забросили в ворота Юнаса Энрота еще три безответные шайбы. Заключительный период прошел достаточно спокойно. Хозяева контролировали ход игры и даже сумели еще раз отличиться.

Итоговые цифры на табло – 5:1. Любопытно, что «Адмирал» последний раз выигрывал почти месяц назад. Победой на нашим «Динамо» им удалось прервать серию из восьми поражений.

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