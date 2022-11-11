Минское «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в очередном матче КХЛ

Минское хоккейное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» жаждали продлить свою победную серию, хотя соперник был для этого не совсем подходящим.

В нынешнем сезоне турнирные пути клубов пересекались три раза. Дважды сильнее были «железнодорожники». Именно они и открыли счет. Отменный сольный проход совершил Артур Каюмов. Дальше игра немного выровнялась. И шансы на то, чтобы забросить были как у одних, так и других.