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Минское «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в очередном матче КХЛ

11 ноября 2022 19:44
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Минское хоккейное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» жаждали продлить свою победную серию, хотя соперник был для этого не совсем подходящим.

Минское «Динамо» принимало ярославский «Локомотив» в очередном матче КХЛ-1

В нынешнем сезоне турнирные пути клубов пересекались три раза. Дважды сильнее были «железнодорожники». Именно они и открыли счет. Отменный сольный проход совершил Артур Каюмов. Дальше игра немного выровнялась. И шансы на то, чтобы забросить были как у одних, так и других.

Итоговый счет – 2:1 в пользу минчан.

# Хоккей # Артур Каюмов # Фотофакт

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