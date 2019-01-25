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Минское «Динамо» потерпело пятое кряду поражение в матче КХЛ, проиграв рижскому «Динамо»

25 января 2019 08:10
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Белорусский клуб гостил в Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева льда ведут напряженную борьбу за место в плей-офф, тогда как минчане со дня на день лишатся даже теоретических шансов попасть в нокаут-раунд.

Минское «Динамо» потерпело пятое кряду поражение в матче КХЛ, проиграв рижскому «Динамо»-1

Минское «Динамо» потерпело пятое кряду поражение в матче КХЛ, проиграв рижскому «Динамо»-3

«Зубры» начали активнее и уже на второй минуте Бут открыл счет. Рижане отыгрались во втором периоде. Шайба на счету Макмиллана.

Концовка получилась драматичной. За 3 секунды до финальной серены Терещенко счет сравнял. В овертайме никто не забросил, а серия буллитов осталась за динамовцами Риги. 3:2 – команда Андрея Сидоренко терпит пятое кряду поражение в чемпионате КХЛ.

# Хоккей # Фотофакт

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