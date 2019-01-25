Минское «Динамо» потерпело пятое кряду поражение в матче КХЛ, проиграв рижскому «Динамо»

Хозяева льда ведут напряженную борьбу за место в плей-офф, тогда как минчане со дня на день лишатся даже теоретических шансов попасть в нокаут-раунд.

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Белорусский клуб гостил в Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» начали активнее и уже на второй минуте Бут открыл счет. Рижане отыгрались во втором периоде. Шайба на счету Макмиллана.

Концовка получилась драматичной. За 3 секунды до финальной серены Терещенко счет сравнял. В овертайме никто не забросил, а серия буллитов осталась за динамовцами Риги. 3:2 – команда Андрея Сидоренко терпит пятое кряду поражение в чемпионате КХЛ.