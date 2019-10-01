Владимир Ковальчук, новый игрок «Строителя»: «Нужно время притереться друг к другу»

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» готов к реваншу в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полном составе команда собралась лишь недавно: кто-то выступал за национальные сборные, кто-то поправлял здоровье. Так, например, после почти пятимесячного восстановления в строй вернулся Владислав Давыскиба.

Сейчас парням важно почувствовать друг друга на площадке: в межсезонье состав обновился практически наполовину. В стан «Строителя» прибыли шесть новичков, среди них два легионера: бразилец Виниус Алессандро Дос Сантос и связующий сборной Украины Владимир Ковальчук.

Владимир Ковальчук, связующий ВК «Строитель»:

До меня тут играл Дмитрий Шолькин, мы с ним общаемся и дружим. Вчера я действительно присоединился к команде после чемпионата Европы с национальной сборной. Пока тяжело судить о впечатлениях, была только первая ознакомительная тренировка, нужно время притереться друг к другу.

На прошлой неделе «Строитель» спарринговался в Чехии и Польше. По итогам товарищеских матчей начал вырисовываться и основной состав на сезон. А календарь, как всегда, будет плотным: Кубок и чемпионат Беларуси, а также старты на международной арене.