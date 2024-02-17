Хоккей. Белорус Даниил Боуруш признан первой звездой матча

Белорусский форвард забросил шайбы на 36-й и 41-й минутах матча, также исполнил четыре броска, применил два силовых приема. Боуруш в 50 поединках заработал 39 баллов при показателе полезности +20. Еще один наш нападающий Андрей Лошко в этом противостоянии заработал два ассиста, исполнил три броска, применил силовой прием. Всего у форварда в активе 53 очка при показателе полезности «+24». Он – второй бомбардир команды.