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Хоккей. Белорус Даниил Боуруш признан первой звездой матча

17 февраля 2024 14:19
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Даниил Боуруш оформил голевой дубль и признан первой звездой матча в регулярном чемпионате главной юниорской лиги Квебека. А его клуб «Руэн-Норанда» праздновал победу – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Даниил Боуруш признан первой звездой матча-1

Белорусский форвард забросил шайбы на 36-й и 41-й минутах матча, также исполнил четыре броска, применил два силовых приема. Боуруш в 50 поединках заработал 39 баллов при показателе полезности +20. Еще один наш нападающий Андрей Лошко в этом противостоянии заработал два ассиста, исполнил три броска, применил силовой прием. Всего у форварда в активе 53 очка при показателе полезности «+24». Он – второй бомбардир команды.

# Хоккей # Даниил Боуруш

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