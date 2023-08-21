Минское «Динамо» – лидер турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси накануне состоялись два матча 18-го тура. Гол кенийского форварда Джосфата Лопаги на 21-й минуте принес брестскому «Динамо» победу в игре со «Славией» – 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».