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Минское «Динамо» – лидер турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу

21 августа 2023 14:57
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси накануне состоялись два матча 18-го тура. Гол кенийского форварда Джосфата Лопаги на 21-й минуте принес брестскому «Динамо» победу в игре со «Славией» – 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» – лидер турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу-1

Минские динамовцы на выезде справились со «Слуцком» и выиграли со счетом 2:1. «Динамо» по-прежнему удерживает лидерство в турнирной таблице. В активе столичной дружины – 39 очков.

# Футбол # Фотофакт

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