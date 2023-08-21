Гандбол. Минский СКА уступил «Чеховским медведям» на турнире в Подмосковье

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Отличный турнир, спасибо большое за приглашение Чехову. Мы очень рады, что сюда приехали, здорово, что сыграли и с Пермью, и с Чеховым. Этот турнир показал какие-то наши проблемы. У нас, в принципе, есть время их исправлять. И этим будем заниматься дальше. Конечно, хотели выиграть. Молодые у нас ребята, я хочу, чтобы они зарядились максимализмом и хотели выиграть каждую игру. Мы сегодня делали такие замены, чтобы посмотреть, кто, как и в каких ситуациях будет себя чувствовать в дальнейшем.