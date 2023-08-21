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Гандбол. Минский СКА уступил «Чеховским медведям» на турнире в Подмосковье

21 августа 2023 12:19
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В подмосковном Чехове завершился гандбольный турнир Кубок губернатора Московской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Минский СКА уступил «Чеховским медведям» на турнире в Подмосковье-1

В заключительном матче представитель Беларуси, минский СКА, уступил «Чеховским медведям» со счетом 27:31 и занял второе место. Ранее столичные армейцы одержали победу над «Пермскими медведями» (34:33) и разгромили иранский клуб «Табас» со счетом 41:23.

Гандбол. Минский СКА уступил «Чеховским медведям» на турнире в Подмосковье-4

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Отличный турнир, спасибо большое за приглашение Чехову. Мы очень рады, что сюда приехали, здорово, что сыграли и с Пермью, и с Чеховым. Этот турнир показал какие-то наши проблемы. У нас, в принципе, есть время их исправлять. И этим будем заниматься дальше. Конечно, хотели выиграть. Молодые у нас ребята, я хочу, чтобы они зарядились максимализмом и хотели выиграть каждую игру. Мы сегодня делали такие замены, чтобы посмотреть, кто, как и в каких ситуациях будет себя чувствовать в дальнейшем.

# Гандбол # Фотофакт

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