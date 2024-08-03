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Результаты старта 16 тура чемпионата Беларуси по футболу

03 августа 2024 14:33
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Футболисты «Витебска» на домашнем поле одержали победу в первом поединке 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты старта 16 тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В стартовом матче второй половины турнирной дистанции витебчане справились с «горняками» со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед уже на 19-й минуте, однако на исходе первого тайма гости восстановили паритет. Но во втором отрезке Карен Варданян принес победу «Витебску».

В другом поединке вечера футболисты «Минска» обыграли борисовский БАТЭ с минимальным перевесом в счете – 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Владислав Варакса, отличившийся на 41-й минуте. Для команды Артема Челядинского это первая виктория в нынешнем первенстве.

# Футбол Беларуси

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