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«Минские зубры» обыграли U18 и стали чемпионами хоккейной Высшей лиги

04 апреля 2022 20:05
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Новости Беларуси. «Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги. В финале был обыгран U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минские зубры» обыграли U18 и стали чемпионами хоккейной Высшей лиги-1

Принес минчанам долгожданную победу четвертый матч. Итоговый счет 4:1 не должен вводить в заблуждение. На ледовой арене шла упорная борьба. У триумфаторов заброшенными шайбами отметились капитан команды Тихон Борозна, у него дубль. А также Владимир Онуфриенок и Максим Трофимов. У сборников единственный результативный бросок сделал Даниил Липский.

«Минские зубры» обыграли U18 и стали чемпионами хоккейной Высшей лиги-4

Алексей Страхов, главный тренер команды «Минские зубры»:
Хороший матч, что говорить, одно и то же повторять. Мы одержали победу. Хорошая серия, неплохой чемпионат получился. Поэтому, наверное, больше всего хочу поздравить команду, которая действительно это заслужила. Ты стоишь за бортом, а команда на льду работает, и когда ты там где-то подсказываешь. Это медали ребят. Тем более у нас так получилось, мы шли к своей цели. Не будем хвастаться, но мы и летом Кубок выиграли великого хоккеиста Цыплакова, потом регулярка. То есть сделать хет-трик за сезон. Поэтому благодарен команде.

«Минские зубры» обыграли U18 и стали чемпионами хоккейной Высшей лиги-7

Дмитрий Поцелуйко, игрок команды «Минские зубры»:
Мы настраивались на этот матч как на последний, чтобы сделать этот шажочек и победить. Но готовились к этому с самого лета. И сделали это дело все вместе, командой.

«Минские зубры» обыграли U18 и стали чемпионами хоккейной Высшей лиги-10

Эта игра стала достойным завершением сверхудачного сезона, в котором минчане праздновали трофейный хет-трик.

# Хоккей Беларуси # Тихон Борозна # Владимир Онуфриенок # Максим Трофимов # Даниил Липский # Дмитрий Поцелуйко # Алексей Страхов # Фотофакт

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