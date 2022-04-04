«Минские зубры» обыграли U18 и стали чемпионами хоккейной Высшей лиги

Принес минчанам долгожданную победу четвертый матч. Итоговый счет 4:1 не должен вводить в заблуждение. На ледовой арене шла упорная борьба. У триумфаторов заброшенными шайбами отметились капитан команды Тихон Борозна, у него дубль. А также Владимир Онуфриенок и Максим Трофимов. У сборников единственный результативный бросок сделал Даниил Липский.

Алексей Страхов, главный тренер команды «Минские зубры»:

Хороший матч, что говорить, одно и то же повторять. Мы одержали победу. Хорошая серия, неплохой чемпионат получился. Поэтому, наверное, больше всего хочу поздравить команду, которая действительно это заслужила. Ты стоишь за бортом, а команда на льду работает, и когда ты там где-то подсказываешь. Это медали ребят. Тем более у нас так получилось, мы шли к своей цели. Не будем хвастаться, но мы и летом Кубок выиграли великого хоккеиста Цыплакова, потом регулярка. То есть сделать хет-трик за сезон. Поэтому благодарен команде.