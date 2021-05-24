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БАТЭ завоевал Кубок Беларуси по футболу. Это уже 27 национальный трофей

24 мая 2021 13:12
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Новости Беларуси. БАТЭ – победитель юбилейного 30 Кубка Беларуси по футболу. В финале турнира борисовчане обыграли «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ завоевал Кубок Беларуси по футболу. Это уже 27 национальный трофей -1

Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник БАТЭ Станислав Драгун, а на 59-й цифры сравнял нападающий «волков» Дмитрий Комаровский. Судьбу встречи и Кубка на 77-й минуте решил Павел Рыбак. Победа – 2:1.

БАТЭ завоевал Кубок Беларуси по футболу. Это уже 27 национальный трофей -4

Отметим, что для БАТЭ это уже 27-й национальный трофей.

# Футбол Беларуси # Станислав Драгун # Дмитрий Комаровский # Павел Рыбак # Фотофакт

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