БАТЭ завоевал Кубок Беларуси по футболу. Это уже 27 национальный трофей

Новости Беларуси. БАТЭ – победитель юбилейного 30 Кубка Беларуси по футболу. В финале турнира борисовчане обыграли «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. БАТЭ – победитель юбилейного 30 Кубка Беларуси по футболу. В финале турнира борисовчане обыграли «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник БАТЭ Станислав Драгун, а на 59-й цифры сравнял нападающий «волков» Дмитрий Комаровский. Судьбу встречи и Кубка на 77-й минуте решил Павел Рыбак. Победа – 2:1.
Отметим, что для БАТЭ это уже 27-й национальный трофей.