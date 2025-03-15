Хоккеисты «Динамо-Шинника» дома разгромили «Амурских тигров» из Хабаровска в матче МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» с крупной победы начали домашнюю серию в чемпионате МХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда камня на камне не оставила от «Амурских тигров» из Хабаровска. В первом периоде подопечные Андрея Михалева поразили ворота соперника трижды, во втором отрезке добавили еще две шайбы, а в третьей двадцатиминутке заставили капитулировать вратаря тигров еще четыре раза. Итоговый счет – 9:0 в пользу «Динамо-Шинника». Дружина из Бобруйска вернулась на первое место в таблице Серебряного дивизиона Западной конференции, опережая на один балл второе место топа.