Динара и Антон Смольские стали бронзовыми призерами сингл-микста на этапе ЧР по биатлону

В Тюмени на чемпионате России по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета с участием белорусов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представляли четыре команды. Всего на старт вышли 19 дуэтов. Команда «Беларусь-1» в составе Динары и Антона Смольских стала бронзовым призером. Четвертое место занял еще один отечественный дуэт – Анна Сола и Павел Белько. А победу в сингл-миксте одержали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область. Этап чемпионата России завершится завтра классической смешанной эстафетой.