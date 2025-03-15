Прямой эфир

Динара и Антон Смольские стали бронзовыми призерами сингл-микста на этапе ЧР по биатлону

15 марта 2025 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Тюмени на чемпионате России по биатлону состоялась одиночная смешанная эстафета с участием белорусов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представляли четыре команды. Всего на старт вышли 19 дуэтов. Команда «Беларусь-1» в составе Динары и Антона Смольских стала бронзовым призером. Четвертое место занял еще один отечественный дуэт – Анна Сола и Павел Белько. А победу в сингл-миксте одержали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область. Этап чемпионата России завершится завтра классической смешанной эстафетой.

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
На «Чижовка-Арене» прошли финальные матчи «Золотой шайбы»
14 марта 2025 20:06

На «Чижовка-Арене» прошли финальные матчи «Золотой шайбы»

В заключительный день Кубка Беларуси по лёгкой атлетике разыграли 14 комплектов наград
14 марта 2025 20:04

В заключительный день Кубка Беларуси по лёгкой атлетике разыграли 14 комплектов наград

На молодёжном ЧЕ по борьбе белорусы завоевали очередные награды
14 марта 2025 20:02

На молодёжном ЧЕ по борьбе белорусы завоевали очередные награды