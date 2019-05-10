Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» прошёл по территориям Австрии и Венгрии

Продолжаем следить за эстафетой огня «Пламя мира», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Очередной отрезок оказался более чем насыщенным.
Продолжаем следить за эстафетой огня «Пламя мира», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Очередной отрезок оказался более чем насыщенным.
Маршрут прошел сначала по территории Австрии, а затем по Венгрии. Несмотря на дождь на всей протяженности факелоносцев встречали жители, которые дарили спортсменам самые теплые и яркие эмоции.
Венгерский олимпийский комитет организовал масштабный пробег по центральным улицам Будапешта, в котором участвовали более 100 факелоносцев. В последний раз огонь подобной эстафеты был в Будапеште около 50 лет назад.
Отдыхать некогда впереди новые города – Братислава и Брно. Караван эстафеты скоро приблизится и к границам нашей страны, и первым его примет Брест. Это произойдет уже в предстоящее воскресенье 12 мая.