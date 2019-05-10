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Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» прошёл по территориям Австрии и Венгрии

10 мая 2019 12:31
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Продолжаем следить за эстафетой огня «Пламя мира»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Очередной отрезок оказался более чем насыщенным.

Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» прошёл по территориям Австрии и Венгрии-1

Маршрут прошел сначала по территории Австрии, а затем по Венгрии. Несмотря на дождь на всей протяженности факелоносцев встречали жители, которые дарили спортсменам самые теплые и яркие эмоции.

Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» прошёл по территориям Австрии и Венгрии-4

Венгерский олимпийский комитет организовал масштабный пробег по центральным улицам Будапешта, в котором участвовали более 100 факелоносцев. В последний раз огонь подобной эстафеты был в Будапеште около 50 лет назад.

Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» прошёл по территориям Австрии и Венгрии-7

Отдыхать некогда впереди новые города – Братислава и Брно. Караван эстафеты скоро приблизится и к границам нашей страны, и первым его примет Брест. Это произойдет уже в предстоящее воскресенье 12 мая.

# Европейские игры # Фотофакт

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