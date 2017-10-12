Минск впервые в истории принимает групповые матчи мини-футбольного Кубка УЕФА
Новости Беларуси. Это аналог Лиги чемпионов в большом футболе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В главный город нашей страны приехали итальянская «Пескара», «Кайрат» из Казахстана и московское «Динамо». 11 октября именно матчем с последним открывали для себя турнир игроки «Столицы».
Многие называли этот матч самым важным для столицы на турнире. В следующую стадию кубка УЕФА выходят три команды нашей группы, а «Динамо» представлялось самым легким среди всех соперников. Легким, конечно, в кавычках. Все-таки недаром квартет, собравшийся в Минске, окрестили «группой смерти».
Матч среды проходил с преимуществом наших мини-футболистов, однако открыли счет именно гости. Минчане отыгрались еще до перерыва. Во втором тайме «Столица» продолжила методично расшатывать оборону гостей: звенели штанги, пластался вратарь «Динамо». Казалось, гол – дело времени. Однако тут хозяева пощадки некстати зевнули две контратаки. 1:3 к 35 минуте.
Тарас Королишин, игрок МФК «Столица»:
Вроде мы все правильно делали, но мяч в ворота никак не хотел заходить. Старались, били, много ударов – перекладины, штанга. Вратарь выручал. Первая нелепая контратака, и сразу мяч в сетке наших ворот. Где-то чуть-чуть везения нам не хватало.
Однако «Столица» проявила характер. Можно сказать, ход матча перевернул вышедший на замену Александр Черник. Ветеран отквитал один мяч, а после ассистировал в еще одном взятии ворот. 3:3 – это уже совсем другое дело!
Впрочем, останавливаться минчане и не думали. За минуту с небольшим до конца они впервые повели в матче. Кульминация игры – нереализованный гостями десятиметровый (мяч попал в штангу). А «Столица» забила еще и в пустые ворота – 5:3. Отличное начало турнира.
Тарас Королишин:
Мы знали, что будет тяжело – «Динамо» непростой соперник. Все говорили «молодые парни», но они все обученные, большая хорошая школа. Готовились, знали, что будет тяжело. Но перешли на 5:4 игру. Слава богу, что переломили где-то ход. И видно было… Не знаю, мне кажется, что мы больше заслужили эту победу.
Александр Черник, игрок МФК «Столица»:
Стартовать с победы – все-таки надо понимать, что явные фавориты эти два клуба, «Кайрат» и «Пескара». Ставили, конечно, на первый матч. Слава богу, так сложилось. Ну а теперь будем играть уже по ходу. С хорошим настроением завтра выходим играть против итальянцев, а там посмотрим.
Следующую игру мини-турнира «Столица» сыграла с «Пескарой» – лучшей командой Италии. Кстати, в первом туре представители аппенин уступили игрокам казахстанского «Кайрата» 1:5.