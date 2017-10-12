Минск впервые в истории принимает групповые матчи мини-футбольного Кубка УЕФА

Новости Беларуси. Это аналог Лиги чемпионов в большом футболе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В главный город нашей страны приехали итальянская «Пескара», «Кайрат» из Казахстана и московское «Динамо». 11 октября именно матчем с последним открывали для себя турнир игроки «Столицы».

Многие называли этот матч самым важным для столицы на турнире. В следующую стадию кубка УЕФА выходят три команды нашей группы, а «Динамо» представлялось самым легким среди всех соперников. Легким, конечно, в кавычках. Все-таки недаром квартет, собравшийся в Минске, окрестили «группой смерти».

Матч среды проходил с преимуществом наших мини-футболистов, однако открыли счет именно гости. Минчане отыгрались еще до перерыва. Во втором тайме «Столица» продолжила методично расшатывать оборону гостей: звенели штанги, пластался вратарь «Динамо». Казалось, гол – дело времени. Однако тут хозяева пощадки некстати зевнули две контратаки. 1:3 к 35 минуте.