Дисциплинарный комитет АБФФ присудил БАТЭ техническое поражение (0:3) в матче со «Слуцком»

Новости Беларуси. Дисциплинарный комитет АБФФ подогрел и без того раскаленный котел интриги национального футбольного чемпионата. Чиновники приняли решение лишить БАТЭ трех очков, заработанных в игре 23 тура со «Слуцком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тогда «желто-синие» разгромили соперников 6:0, однако в их заявке на матч присутствовал голкипер Сергей Веремко, который ранее отбывал дисквалификацию и не уплатил наложенный на него штраф. До тех пор, пока деньги не поступили на счет АБФФ, Веремко не имел права быть внесенным в заяку.