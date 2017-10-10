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Где проверяются пробы белорусских спортсменов?

10 октября 2017 12:47
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В гостях у программы «Неделя спорта» Сергей Самусев (генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза) и Денис Мужжухин (директор Национального антидопиногового агентства Беларуси).

Где проверяются пробы белорусских спортсменов? У нас в Беларуси или за рубежом?

Денис Мужжухин:
Нет, у нас нет аккредитованной лаборатории, несмотря на то, что мы пытаемся эту работу с ВАДА провести и вступить в процесс аккредитации. Но пока мы тестируем только в Дрездене и в Варшаве.

А для нас это не накладно?

Денис Мужжухин:
Накладно. Поэтому есть ряд тестов специфических, которые могут доходить до 1500 евро – один тест. Это большой бизнес. И если мы сможем вступить в эту аккредитацию, это средства значительно сэкономит.

# Тяжелая атлетика # Денис Мужжухин

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