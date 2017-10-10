В гостях у программы «Неделя спорта» Сергей Самусев (генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза) и Денис Мужжухин (директор Национального антидопиногового агентства Беларуси).

Где проверяются пробы белорусских спортсменов? У нас в Беларуси или за рубежом?

Денис Мужжухин:

Нет, у нас нет аккредитованной лаборатории, несмотря на то, что мы пытаемся эту работу с ВАДА провести и вступить в процесс аккредитации. Но пока мы тестируем только в Дрездене и в Варшаве.

А для нас это не накладно?

Денис Мужжухин:

Накладно. Поэтому есть ряд тестов специфических, которые могут доходить до 1500 евро – один тест. Это большой бизнес. И если мы сможем вступить в эту аккредитацию, это средства значительно сэкономит.