Минск – вновь столица мирового хоккея: 1 сентября стартует финальный раунд олимпийской квалификации

Новости Беларуси. Минск вновь становится столицей мирового хоккея. Впервые в Беларуси пройдет финальный раунд олимпийской квалификации в этом виде спорта. Участники уже прибыли в столицу. За единственную путевку на зимние Олимпийские игры в Южной Корее 3 сборные поборются с белорусами. Что отрадно, на нашей домашней площадке. Сами матчи за путевку на планетарные игры пройдут с 1 по 4 сентября на льду «Минск-Арены».

Последней в Минск прибывает ледовая дружина из Словении. График хоккеистов расписан по минутам, поэтому без лишних промедлений. Едва бросив вещи, стальные парни отправляются на обед.

Меню для каждой команды составлялось индивидуально. Тем не менее в райдерах всех спортсменов сытная паста, мясо и салаты. Укреплять дух важно не только морально.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и лидер словенской сборной в Минске впервые. Впрочем, об особом отношении белорусов к хоккею звезда НХЛ наслышан.

Анже Копитар, нападающий сборной Словении по хоккею:

Я знаю, что белорусские болельщики очень страстные. Они любят хоккей. У вас действительно прекрасная хоккейная страна.

Тем временем товарищи по команде изучают меню уже сувенирной лавки. И хотя на памятные презенты время еще будет, фавориты, кажется, уже определились.

А вот датский вратарь Себастьян Дам Беларусь для себя открыл еще в 2004 году. Следующее свидание с Минском было во время чемпионата мира по хоккею.

Себастьян Дам, вратарь сборной Дании по хоккею:

Мне здесь очень нравится. Дружелюбные люди, город очень чистый, красивый. Чувствую себя как дома. В прошлый раз экскурсию по городу мне устроил мой друг Кевин Лаланд, он играет за вашу сборную. Жаль, что времени было не так много. Мне хочется узнавать этот город больше и больше.

А первыми на белорусский лед сегодня вышли хоккеисты польской сборной. Неполного часа им хватило, чтобы подчеркнуть для себя качество покрытия и прицелиться на будущих соперников.

Торнерн Ехансон, помощник главного тренера сборной Польши по хоккею:

Все супер, это дна из лучших арен Европы. Город также замечательный.

Майкл Сыч, нападающий сборной Польши по хоккею:

То, что я успел увидеть через окно автобуса пока мы ехали на тренировку, все очень сильно понравилось. И я слышал о Минске только самое хорошее.

Ни букмекеры, ни специалисты пока ставок делать не спешат. Есть здесь одна особенность домашних турниров. Сражаются на родной земле за тебя и стены, и болельщики, и некий общий душевный порыв.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Соперники непростые, но знаете, то, что оно проходит в Минске – это огромный плюс. Тем более, я думаю, будет полный стадион. Это будет как шестой полевой игрок. Игроки, которых тренеры национальной сборной хотели видеть в составе, все до одного приехали. Пока одни плюсы, тем более не было случаев, чтоб хозяева не выиграли путевки.

Лестница «Минск-Арены» оформлена в олимпийском стиле, и это момент «на тоненького», – отмечают организаторы. А также обещают на открытии турнира яркое шоу. 1 сентября в своем первом мачте квалификации белорусская дружина скрестит клюшки со сборной Дании, а хоккеисты из Словении померяются силами с поляками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.