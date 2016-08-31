Финальный турнир олимпийской квалификации по хоккею пройдет с 1 по 4 сентября в Минске

Новости Беларуси. Минск вновь становится столицей мирового хоккея. Впервые в Беларуси проходит финальный раунд олимпийской квалификации в этом виде спорта. Участники уже прибывают в столицу. Накануне прилетели ледовые дружины из Польши и Дании. Днем ожидаем команду Словении. За единственную путевку на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане сборные поборются с белорусами. Что отрадно, на нашей домашней площадке.

К обкатке «Минск-Арены» хоккеисты приступят сегодня после обеда. Состязания по накалу обещают быть очень жаркими. Матчи за путевку на планетарные игры состоятся с 1 по 4 сентября на льду комплекса «Минск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Соперники непростые, но, знаете, то, что оно проходит в Минске – огромный плюс. Тем более, я думаю, будет полный стадион. Не было случаев, чтоб хозяева не выиграли путевки, по сути дела, все выигрывали.

Дмитрий Басков, директор Минской ДЮСШ БФСО «Динамо» по хоккею с шайбой:

Каждый игрок, выходя на лед, независимо от того, какое время он получит на льду, выложится за страну, за герб, за то, чтобы действительно поехать на Олимпиаду. И еще раз продемонстрировать то, что среди сильнейших команд из стран планеты все-таки мы являемся одной из конкурирующих сборных.