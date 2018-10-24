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КХЛ. Какие шансы на победу у минского хоккейного «Динамо» над «Авангардом»?

24 октября 2018 14:07
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Новости Беларуси. 24 октября хоккейное минское «Динамо» завершает свою очередную выездную серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Бело-синие» в Балашихе встретятся с одним из лидеров Восточной конференции – «Авангардом».

КХЛ. Какие шансы на победу у минского хоккейного «Динамо» над «Авангардом»?-1

Напомним, что «зубры» не знают побед в девяти матчах кряду. Последний раз команда Горди Дуайера побеждала 28 сентября.

«Ястребы» же подходят к матчу в отличном настроении. Дружина Боба Хартли выиграла пять матчей подряд, и желает продолжить свою победную серию.

Напомним, что команды уже встречались в этом сезоне. 30 сентября на «Минск-Арене» сильнее были омичи – 2:1.

КХЛ. Какие шансы на победу у минского хоккейного «Динамо» над «Авангардом»?-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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