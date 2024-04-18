«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодёжной лиги России

Наши девушки в четырех сетах одолели «Динамо-Метар-2». Первую партию достаточно уверенно выиграли оппонентки. Однако последующие три сета в упорной борьбе оставили за собой уже белоруски. Следующий матч они проведут 20 апреля против «Динамо-Ак Барс-УОР».