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«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодёжной лиги России

18 апреля 2024 19:42
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«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодёжной лиги России-1

Наши девушки в четырех сетах одолели «Динамо-Метар-2». Первую партию достаточно уверенно выиграли оппонентки. Однако последующие три сета в упорной борьбе оставили за собой уже белоруски. Следующий матч они проведут 20 апреля против «Динамо-Ак Барс-УОР».

«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодёжной лиги России-4

А вот основной состав столичной команды в четверг, 18 апреля, не смог одержать вторую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги. Девушки в трех партиях уступили «Спарте».

# Волейбол

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