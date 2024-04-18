Самбист Кухаренко выиграл бронзу на первом этапе международной серии Гран-при в Кемерове

Наш представитель поднялся на пьедестал в весе до 88 килограммов. Всего были разыграны медали в семи весовых категориях. На ковер в рамках соревнований выходили представители мужского спортивного самбо из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Кыргызстана. Второй этап международной серии Гран-при состоится в мае в Улан-Удэ.