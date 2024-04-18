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Самбист Кухаренко выиграл бронзу на первом этапе международной серии Гран-при в Кемерове

18 апреля 2024 19:42
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Белорусский самбист Михаил Кухаренко стал бронзовым призером на первом этапе международной серии Гран-при. Турнир прошел в Кемерове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самбист Кухаренко выиграл бронзу на первом этапе международной серии Гран-при в Кемерове-1

Наш представитель поднялся на пьедестал в весе до 88 килограммов. Всего были разыграны медали в семи весовых категориях. На ковер в рамках соревнований выходили представители мужского спортивного самбо из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Кыргызстана. Второй этап международной серии Гран-при состоится в мае в Улан-Удэ.

# Спортивные соревнования

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