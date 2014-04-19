Второй матч финальной серии VII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд проходит 19 апреля в Минске

Новости Беларуси. В шаге от завоевания кубка. Не пришлось скучать спортивным болельщикам - 19 апреля состоялся второй матч финальной серии VII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На льду «Чижовка-Арены» клюшки скрестили команда Гродненской области и сегодняшние фавориты — ледовая дружина Президента. Первый матч соперников прошёл в Гродно и завершился победой гостей — 9:7.

Во время сегодняшнего матча первая шайба была заброшена в ворота противника уже на 2-ой минуте. Счет открыла команда Президента. Назначенный штрафной бросок был результативным. Геннадий Савилов забросил первую шайбу. Лидерство команда Президента сохранила на протяжении всего периода. В итоге на перерыв команды ушли со счётом 0:4 в пользу ледовой дружины Президента.

Александр Зарудный, вратарь команды Гродненской области:

Все настраивались на победу, поэтому старались выигрывать каждый матч, боролись и дошли до финала благодаря этому. Всем хотелось приехать посмотреть, как здесь все выросло, построилось. Своими глазами.

Одни из самых значимых соревнований среди любителей спорта по-прежнему собирают тысячи болельщиков. Трибуны не пустуют. Аншлаг обеспечивает горячую поддержку командам-соперникам. Хоккейных фанатов привлекают захватывающие игры, представительные составы команд, в которые входят легендарные, в прошлом профессиональные игроки, и высокий уровень мастерства.

Болельщики:

Сегодня болеем за команду Президента. Эту команду не первый раз видим на льду, мы и на Рождественском турнире болели за эту команду. Сегодня играет гродненская команда - это достойный соперник. Поэтому будем болеть, будем выигрывать, пойдем на чемпионат мира!

Болеем за команду Президента! Надеемся, что будет забито много шайб! Хорошей игры!

Я болею за команду Президента, разумеется. Желаю им победы!

Любая игра - бескомпромиссная игра. Игры честной, справедливой и результативной!

В данные минуты матч продолжается. Счёт 9:5 в пользу команды Президента.