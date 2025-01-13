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Андрей Лошко забросил две шайбы в матче юниорской лиги Онтарио

13 января 2025 10:48
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Андрей Лошко оформил голевой дубль в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. Однако команда, за которую он выступает, «Ниагара», на домашнем льду уступила «Питерборо» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард забросил две шайбы в третьем периоде, сократив отставание своей дружины. Он исполнил семь бросков в створ ворот, закончил встречу с показателем полезности +1 и был признан второй звездой поединка. Белорус набирает очки в трех матчах подряд и добрался до отметки в 50 баллов за сезон. Он третий бомбардир и второй снайпер команды.

# Хоккей

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