Андрей Лошко забросил две шайбы в матче юниорской лиги Онтарио

Андрей Лошко оформил голевой дубль в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. Однако команда, за которую он выступает, «Ниагара», на домашнем льду уступила «Питерборо» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард забросил две шайбы в третьем периоде, сократив отставание своей дружины. Он исполнил семь бросков в створ ворот, закончил встречу с показателем полезности +1 и был признан второй звездой поединка. Белорус набирает очки в трех матчах подряд и добрался до отметки в 50 баллов за сезон. Он третий бомбардир и второй снайпер команды.