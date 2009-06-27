Канадец Джон Таварес стал первым номером драфта НХЛ

Канадский 18-летний форвард Джон Таварес, как и предполагали аналитики, стал первым номером ежегодного драфта Национальной хоккейной лиги, первый раунд которого состоялся минувшей ночью в Монреале.

Талантливого уроженца провинции Онтарио выбрал нью-йоркский клуб «Айлендерс», имевший право первого выбора на драфте. Юного нападающего также очень хотели заполучить руководители «Торонто», за который выступает белорус Михаил Грабовский. Менеджеры «кленовых листьев» предприняли немало усилий, чтобы добиться обмена, но договориться с «островитянами» так и не удалось.

Наиболее уязвимым местом первого номера драфта-2009 специалисты считают катание, над которым ему еще предстоит поработать. А вот голевого чутья и трудолюбия у него не отнять.

Вторым номером драфта НХЛ стал 18-летний шведский защитник Виктор Хедман, права на которого достались «Тампе-Бэй». Под третьим номером на драфте выбран 18-летний канадский форвард Мэтт Дюшен, которого зафрахтовал «Колорадо».

Всего из 30 игроков, задрафтованных в первом раунде, 17 канадцев (в прошлом году было 18), 7 шведов (рекорд), 5 американцев и лишь один россиянин.

В потенциальном списке талантов, имеющих шанс быть выбранными, есть и белорусские хоккеисты. В европейском рейтинге минский динамовец Сергей Дрозд занимает 27-ю строку. Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов располагается на 29-й позиции, форвард «Гомеля» Николай Сусло — на 55-й. Во второй сотне европейского рейтинга находится нападающий питерского СКА-3 Владислав Занковец (номер 189). Есть шансы попасть на драфт и у защитника Кирилла Готовца, занимающего в предварительном североамериканском списке 179-ю позицию. Минувший сезон он провел в команде «Шаттак Сент-Мари», выступающей в чемпионате колледжей США.

Среди тех, кто может заинтересовать заокеанских скаутов, числятся также юные белорусы Сергей Шелег, Александр Фомин, Артем Демков, Андрей Стась и Павел Развадовский.

В прежние годы был задрафтован 21 белорусский хоккеист. Первым среди них стал защитник Юрий Кривохижа, которого в 1988 году в 10-м раунде под 209-м номером выбрал «Монреаль». В прошлом году в 4-м раунде под 98-м номером был задрафтован форвард Михаил Стефанович, права на которого принадлежат «Торонто».

В первых раундах выбирались лишь трое белорусов: Руслан Салей (9-й номер в 1996 году, клуб «Анахайм»), Константин Кольцов (18-й номер в 1999 году, «Питтсбург») и Андрей Костицын (10-й номер в 2003 году, «Монреаль»), сообщает БЕЛТА.