Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: что осталось за кадром соревнований?

Новости Беларуси. На неделе подвели итоги чемпионата мира в Раубичах по биатлону среди юниоров и юношей. Два золота для белорусской сборной — результат, который гарантирует, что соревнования надолго останутся в памяти болельщиков.

Для белорусов главной героиней турнира стала обладательница двух золотых медалей первенства среди девушек Дарья Блашко. Впрочем, первенство запомнится и другими интересными моментами.

Февраль стал полноценным возрождением некогда столицы советского биатлона, а теперь белорусского спортивного бренда — Раубичи. Посещаемость лыжни под Минском била все рекорды.

Первую медаль в истории биатлона завоевала Дания. Норвежцы и немцы, которые часто игнорируют соревнования юношей, в этот раз заявились везде и без медалей не остались. Да и общий список медалистов из 11 стран, из которых 7 выиграли золото, впечатляет. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о том, что осталось за кадром чемпионата.

Яна Шипко, СТВ:

Воспоминания о чемпионате, конечно, бесценны. Но расстаться с этой купюрой участники не спешили. Пятитысячную банкноту с изображением раубического пейзажа увезли с собой во все уголки мира в качестве сувенира. У нас есть возможность оказаться в настоящих Раубичах. Здесь настоящая снежная зима. Утеплились, а теперь отправимся узнавать, что называется по свежим следам, что осталось за кадром чемпионата.

В своей истории «Раубичи» уже принимали биатлонные первенства мирового масштаба: чемпионат мира-1974, 1976 и 1982. А вот на чемпионате в 1990 году не повезло с погодой, провести успели всего две гонки.

Петр Ивашко, трехкратный чемпион мира по биатлону, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Миноблисполкома:

Как биатлонист в прошлом, вспоминаю 1990-ый год, чемпионат мира, когда из-за дождя у нас тут все отменилось. Центр, конечно, преобразился на 300%. Раубичи стали просто уникальными. С этими условиями, я считаю, у нас в Беларуси можно проводить этапы Кубка мира и чемпионаты взрослых.

25 лет спустя биатлон — вид спорта по-прежнему метеозависимый. Но технологии ушли вперед. Искусственный снег, он держится дольше, профессионализм и быстрые ответы организаторов на природные вызовы не оставили погоде шансов подмочить репутацию раубического турнира.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Одно из проблемных мест на стадионе, которое было во время соревнований, это вход на стрельбище. Когда была температура плюс 6-7 градусов, с пригорков начала под трасу подходить вода, приходилось ставить мотопомпу, откачивать воду в дренаж.

По прогнозам, трасса продержится аж до середины марта. Не даром участники чемпионата не скупились на похвалы в адрес организаторов. Получившие после масштабной реконструкции второе дыхание «Раубичи» впечатляли отличными условиями для соревнований и тренировок. Комплименты на разных языках мира в переводе не нуждались.

Не только погода, но и смена сезонов, как ни парадоксально, добавила хлопот организаторам. Как выяснилось накануне чемпионата, разметка стрельбища осталась на летнем уровне. Форс-мажорную ситуацию исправили всего за одну ночь. Все 210 металлических указателей успели сделать выше, и сами остались на высоте.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Полукурьез такой был. Трассировка трасс должна быть в один уровень с огневым рубежом. На летний чемпионате было на одном уровне, а когда готовились к чемпионату, слой снега 20 см. Техделегаты указали на то, что не совсем по регламенту стоит трассировка. Пришлось за одну ночь на всем стрельбище поменять трассировку.

Домашний чемпионат для спортсменов, как две стороны медали. С одной стороны, гарантированная мощная поддержка болельщиков, с другой - ответственность перед зрителями, вдвойне ждущими побед. Наша сборная не разочаровала. Мистическое совпадение или счастливый случай, но золотое биатлонное имя Даша вновь принесло радость победы белорусским болельщикам. Первую медаль высшей пробы в спринте завоевала Дарья Блашко. Как и Домрачеву, болельщики тут же любовно прозвали победительницу «Наша Даша».

Шансов на еще одну медаль в гонке преследования Дарью лишила досадная ошибка: спортсменка выпустила все пять пуль по чужой мишени. Кстати, такой же конфуз приключался и с Дарьей Домрачевой.

И вот, уже на этой неделе трибуны затаили дыхание.

Болельщики:

Я надеюсь на Беларусь, думаю, что победят.

Мы приехали всей семье. Болеем за Беларусь, особенно за Дарью. Так за нее переживали! Надеемся, она будет самая лучшая!

Получится ли у белорусок взять медаль в эстафете...

Александр Сыман, старший тренер молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Очень много внимания к ним и нельзя все-таки сбрасывать со счетов, что они молодые еще ребята, у них нет такого опыта международных соревнований, но они настроены по-боевому.

И белорусское трио не подвело.

Анна Соло, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Очень рады, конечно, что первые!

Дарья Блашко, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Хорошо выступили на домашнем чемпионате мира, есть медали, золотые медали - это важно и для страны, и для нас.

Динара Алимбекова, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Эмоции переполняют, играл гимн - и мы с девочками чуть не плакали.

Вот так 23 февраля нашлось место подвигу для наших девчонок. Победа стала лучшим подарком к празднику для мужской половины сборной. Парни, кстати, в эстафете тоже выступили достойно, замкнув пятерку сильнейших. Побольше бы точности в стрельбе, вполне возможно тоже претендовали бы на место на пьедестале.

В общем медальном зачете Беларусь заняла пятую строчку, опередив Австрию, Германию и США.

Параллельно с чемпионатом свое соревнование шло и у журналистов, а их в Раубичи приехало около полутысячи. Как и в биатлоне, на скорость или оперативность подачи информации и меткость в выборе метафор. Сергей Канашиц во время турнира вел свой видеоблог, пообщаться довелось с вип-персонами биатлона.

Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Было очень много встреч, бесед и с олимпийскими чемпионами постсоветского пространства, и с немцами, норвежцами, американцами - все прибывали в легком культурном шоке. Действительно, это уникальный комплекс. Потому что есть очень много хороших спортивных комплексов такого уровня, но они где-то все находятся на отшибе, а здесь все рядышком: логистика сумасшедшая - рядом аэропорт, большой город, гостиницы.

По хэштегу #Раубичи в соцсетях теперь можно найти тысячи фото. Снимки с метками #Minsk, #Raubichi, #Belarus пестрят в аккаунтах пользователей из разных уголков мира. Так же, как и зарубежная пресса статьями из белорусских Раубичей.

А тем временем в Раубичах и после закрытия чемпионата всю неделю кипит биатлонная жизнь. Здесь тренируются паралимпийцы.

Юрий Буранов, тренер национальной команды Республики Беларусь по лыжным гонкам и биатлону по инваспорту:

Это крутая трасса. И мы хотим предложить международному паралимпийскому комитету, чтобы они взяли в календарь проведение здесь, в Раубичах, Кубка или чемпионата мира.

А национальная команда Украины выбрала наш комплекс местом проведения сборов накануне чемпионата мира. Пока соревновались юниоры, взрослые спортсмены жили в Логойске и болели за своих.

Владимир Семаков, член национальной команды сборной Украины по биатлону:

Здесь очень приятное место, можно на двух стадионах тренироваться. Подготовлена трасса хорошо для этого времени. Тепло, дождь, снег - трасса все равно хорошо приготовлена. Можно хорошо тренировки проводить. Раубичи всегда готовы.

Кстати, украинская биатлонистка на чемпионате стала лучшим снайпером, не допустив ни одного промаха.

Мы тоже не промах: пока спортсмены отстрелялись, улучим момент, чтобы проверить, каково это — сочетать скорость и меткость.

Яна Шипко, СТВ:

Попробуем пристреляться на раубическом стрельбище. Кстати, этот этап гонки — один из самых ответственных. Каждый промах дорого стоит. В спринте — лишний круг, в гонке — минута штрафа. Нелегко само по себе: винтовка тяжелая — 4,5 кг, справиться с тем, чтобы не дрожали руки, задержать правильно дыхание... А представьте себе, если биатлонист пробежал до этого несколько километров на лыжах, каково это?

С такими нагрузками без энергетической подпитки не обойдешься. Мы заглянули в одно из тыловых помещений стреляющих лыжников. К слову, принять юниорский чемпионат сложнее, чем взрослый, ведь участников вдвое больше. На кухне во время чемпионата работа кипела 24 часа в сутки. Минимум пять видов горячего на любой вкус. Шведский стол организовали с белорусским колоритом.

Иван Арнаут, старший повар кафе:

Приехали гости - надо было их удивить, своей кухней больше. Картошку ели, драники очень им нравились, домашнюю колбасу мы делали.

И вновь ненадолго вернемся на стрельбище. Здесь буквально по следам Дарьи Домрачевой и Дарьи Блашко идет совсем юная биатлонистка Дарья Иеропес. Не то чтобы она верит в фатализм звездного биатлонного имени, но стать такой же успешной, как тёзки, конечно, стремится. Тем более, что ради биатлона в свое время оставила профессиональные занятия танцами.

Дарья Иеропес, воспитанница СДЮШОР Профсоюзов:

Ничего такого нет, просто каждый работает сам над собой при полной силе, эмоциях. Каждый справляется. Возможно в этом имени больше заинтересованность благодаря Дарье Домрачевой, все стараются быть, как она, тренироваться усердно. и конкуренция больше поднимается.

Продолжит ли Даша череду побед и станет золотоносной для Беларуси Дарьей номер три, покажет время. Тогда уж в магию и неслучайность совпадений поверят даже скептики. Но потенциал тренеры видят. У девушки все шансы представлять Беларусь на следующем юниорском чемпионате или юниорских Олимпийских играх. Тем более, когда строгий, но справедливый тренер — отец Даши, и сам в прошлом призер чемпионатов мира.

Дарья Иеропес, воспитанница СДЮШОР Профсоюзов:

Мечта у всех, конечно же, стать олимпийской чемпионкой, как и у меня. И вообще показывать результат не только на Олимпиаде. И, самое главное, получать от этого удовольствие.

В минском аэропорту с ностальгией прощались с Беларусью участники чемпионата. Впрочем, даже те, кто остался без медалей, уедут не с пустыми руками, а с багажом впечатлений и сувениров.

Джиллиан Кобан, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Австралия):

Ваш стадион очень хорош. Он соответствует всем мировым стандартам. У нас в Австралии таких стадионов и близко нет. То же могу сказать и о подготовке белорусских биатлонистов.

Олли Сааколла, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Финляндия):

Это очень хорошее место для соревнований по биатлону. Я бы хотел вернуться к вам через пару лет, чтобы еще раз покататься в Раубичах.

А вот пара лебедей хранит верность раубическому водоему — не улетели отсюда вопреки предсказаниям даже в шумные соревновательные дни. Впрочем, и участники чемпионата, улетая, надеялись еще вернуться на эти склоны. Вероятно, так и будет. «Раубичи» ведь уже окрестили «фабрикой звёзд мирового биатлона». А у комплекса есть все возможности, чтобы принимать международные топ-турниры. Значит, будет случай вернуться за новыми победами.