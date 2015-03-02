Белорус Денис Осипов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по фристайлу

Новости Беларуси. Финальный аккорд Кубка мира по фристайлу у лыжных акробатов был сыгран 1 марта в «Раубичах». Медаль для хозяев и триумф американцев.

Сказать, что этап Кубка в «Раубичах» собрал всех сильнейших, будет не совсем справедливо. Так, к примеру, лидировавший в состязании китаец Гуангпу Ки белорусский этап пропускал и практически собственными руками отдал Большой хрустальный глобус американцу Мейку Бохоннону, тому оставалось лишь войти в восьмерку. Задачу Бохоннон даже перевыполнил, поднявшись на вторую строчку.

Лучшим на этапе стал украинец Александр Абраменко. Дополнил пьедестал, к радости местной публики, наш опытный Денис Осипов.

Осипов стал единственным белорусом, добравшимся до суперфинала в мужской части. В женских решающих разборках также была задействована только одна наша соотечественница — Анна Гуськова. Но ее заключительная попытка оказалась неудачной и она сохранила лишь 6 строчку. Королевами бала у летающих лыжниц стали американки, сообщили в программе «СТВ-спорт».