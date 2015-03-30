Минимото в Беларуси: Евгений Миронов в 6 лет - уже водитель!

Ещё читать не научился, а уже - водитель! Это про 6-летнего Женю, который на своем минибайке обгоняет даже взрослых мотоциклистов.

Наград у Жени даже больше, чем у папы - бывшего чемпиона страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Когда Дмитрий в 4 года посадил сына на мотоцикл, и не думал, что его страсть станет семейным увлечением.

Не особенно популярный в Беларуси минимото стал буквально культом Италии и Испании. Этот мотоцикл подходит и детям с 6 лет, и взрослым до 100 кг. Средняя скорость - 70 км/час.

Сложно поверить, но когда юный гонщик впервые услышал рев двигателя, он испугался и заплакал. Сегодня мальчик уже сам подбадривает начинающих, которых, к сожалению, не так много.

Кроме тренировок на трассе, Женя успевает готовиться к школе, занимается гимнастикой, ходит в бассейн и играет с друзьями на улице. Не хватает времени на компьютерные игры и телевизор.