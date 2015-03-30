Первый белорус, завоевавший медаль на ЧМ по лыжным гонкам, участник Полярных Олимпиад Леонид Корнеенко

81 год назад, 30 марта 1934 года, в российском Мурманске была проведена первая в истории Полярная Олимпиада. Подобные соревнования проводятся и по сей день. Причем белорусы выступают на этих Олимпиадах довольно успешно. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ непосредственный участник и даже абсолютный чемпион одной из Полярных Олимпиад - лыжник Леонид Корнеенко, который является обладателем уникального достижения. Он – первый белорус, завоевавший медаль на чемпионатах мира по лыжным гонкам!