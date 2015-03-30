Прямой эфир

Первый белорус, завоевавший медаль на ЧМ по лыжным гонкам, участник Полярных Олимпиад Леонид Корнеенко

30 марта 2015 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

81 год назад, 30 марта 1934 года, в российском Мурманске была проведена первая в истории Полярная Олимпиада. Подобные соревнования проводятся и по сей день. Причем белорусы выступают на этих Олимпиадах довольно успешно. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ непосредственный участник и даже абсолютный чемпион одной из Полярных Олимпиад - лыжник Леонид Корнеенко, который является обладателем уникального достижения. Он – первый белорус, завоевавший медаль на чемпионатах мира по лыжным гонкам!

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Леонид Корнеенко

Другие новости рубрики

Все новости
«После Дашиных побед дети хотят заниматься биатлоном». Интервью с Анатолием Стромским, генсеком Белорусской федерации биатлона
28 марта 2015 19:31

«После Дашиных побед дети хотят заниматься биатлоном». Интервью с Анатолием Стромским, генсеком Белорусской федерации биатлона

Гандболисты БГК вышли в финал SEHA-лиги
28 марта 2015 17:51

Гандболисты БГК вышли в финал SEHA-лиги

28 марта в Минске были сыграны финалы турнира Tennis Europe среди юношей и девушек в возрасте до 14 лет
28 марта 2015 15:53

28 марта в Минске были сыграны финалы турнира Tennis Europe среди юношей и девушек в возрасте до 14 лет