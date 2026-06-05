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Беларусь – Сирия! Как проходит матч на Национальном футбольном стадионе – прямое включение

05 июня 2026 17:28
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Национальная сборная Беларуси по футболу проводит третий в году товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но впервые подопечные Виктора Гончаренко играют в родных стенах. Соперник – команда Сирии. 

Что сейчас происходит на национальном футбольном стадионе, рассказал Денис Пащеня.

Денис Пащеня, корреспондент:
Большой праздник футбола вернулся в Минск спустя год. Фанаты воодушевлены таким событием и рады видеть национальную команду у себя на стадионе. Занимать места на трибунах зрители стали задолго до стартового свистка. 

Беларусь – Сирия! Как проходит матч на Национальном футбольном стадионе – прямое включение-2

На трибунах присутствует более 10 тысяч болельщиков. В соперниках у команды Виктора Гончаренко – крепкая Сирия. Наши парни начали добро. Уже на 4-й минуте забил Владислав Морозов. 

Беларусь – Сирия! Как проходит матч на Национальном футбольном стадионе – прямое включение-4

Второй мяч в цель отправил Артем Концевой. Но и после этого парни постоянно ищут счастья у чужих ворот. А зрители, не жалея эмоций, поддерживают кудесников мяча. Все ждут победы. 

Мы же продолжаем смотреть футбол. Окончательный результат – в нашем вечернем эфире.

Денис Пащеня работает на матче национальных сборных Беларуси и Сирии. Текущий счёт 3:0 в нашу пользу.

Подробности смотрите в видео.

# Футбол Беларуси # Футбол

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