Беларусь – Сирия! Как проходит матч на Национальном футбольном стадионе – прямое включение

Национальная сборная Беларуси по футболу проводит третий в году товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но впервые подопечные Виктора Гончаренко играют в родных стенах. Соперник – команда Сирии.
Что сейчас происходит на национальном футбольном стадионе, рассказал Денис Пащеня.
Денис Пащеня, корреспондент:
Большой праздник футбола вернулся в Минск спустя год. Фанаты воодушевлены таким событием и рады видеть национальную команду у себя на стадионе. Занимать места на трибунах зрители стали задолго до стартового свистка.
На трибунах присутствует более 10 тысяч болельщиков. В соперниках у команды Виктора Гончаренко – крепкая Сирия. Наши парни начали добро. Уже на 4-й минуте забил Владислав Морозов.
Второй мяч в цель отправил Артем Концевой. Но и после этого парни постоянно ищут счастья у чужих ворот. А зрители, не жалея эмоций, поддерживают кудесников мяча. Все ждут победы.
Мы же продолжаем смотреть футбол. Окончательный результат – в нашем вечернем эфире.
Денис Пащеня работает на матче национальных сборных Беларуси и Сирии. Текущий счёт 3:0 в нашу пользу.
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