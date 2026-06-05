Беларусь – Сирия! Как проходит матч на Национальном футбольном стадионе – прямое включение

Национальная сборная Беларуси по футболу проводит третий в году товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но впервые подопечные Виктора Гончаренко играют в родных стенах. Соперник – команда Сирии.

Что сейчас происходит на национальном футбольном стадионе, рассказал Денис Пащеня.

Денис Пащеня, корреспондент:

Большой праздник футбола вернулся в Минск спустя год. Фанаты воодушевлены таким событием и рады видеть национальную команду у себя на стадионе. Занимать места на трибунах зрители стали задолго до стартового свистка.