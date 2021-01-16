Мини-футбол. ВРЗ вышел на второе место в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. ВРЗ победил «Столицу» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эта виктория позволила гомельскому клубу подняться на второе место в турнирной таблице.
Новости Беларуси. ВРЗ победил «Столицу» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эта виктория позволила гомельскому клубу подняться на второе место в турнирной таблице.
Кроме того, хозяева во второй раз кряду обыграли минский клуб. Совсем недавно «вагоноремонтники» были сильнее в финале Кубка Беларуси, а теперь взяли три очка в чемпионатной гонке. В рядах победителей точные удары нанесли Клочко и Шимановский, причем первый оформил дубль. За столицу взятием ворот отметился Лавор.
Возглавляет реестр со 100%-ным результатом «Витэн».
Вторая половина чемпионата Беларуси начнется 23 января.