Мини-футбол. ВРЗ вышел на второе место в чемпионате Беларуси

Кроме того, хозяева во второй раз кряду обыграли минский клуб. Совсем недавно «вагоноремонтники» были сильнее в финале Кубка Беларуси, а теперь взяли три очка в чемпионатной гонке. В рядах победителей точные удары нанесли Клочко и Шимановский, причем первый оформил дубль. За столицу взятием ворот отметился Лавор.