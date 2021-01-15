В Беларуси проходит чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд. Когда определится первый полуфиналист?
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 и 16 января проходит второй круг, после которого определится первый полуфиналист турнира, другие разыграют оставшиеся места в плей-офф через золотой шанс.
Пока лидирующая позиция у действующего чемпиона – команды «Минск».
В стартовой игре пятницы, 15 января, столичные девушки скрестили клюшки с барановичским «Текстильщиком». Несмотря на итоговый счет 5:2 в пользу хозяек, игра оказалась весьма напряженной. Высокий уровень конкуренции специалисты отмечают и на турнире в целом.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Вот эта игра очень интересная, и даже команда «Текстильщик» дает конкуренцию «Минску», который сегодня лидер. Поэтому чемпионат радует. Только, наверное, игровая практика даст дальнейшее развитие. Но хотелось бы больше клубов, это было бы больше конкуренции, и спортсменов больше, которые для молодежных, юношеских, национальных сборных – наверное, для всего белорусского хоккея приносило бы только пользу.
Обладатель титула чемпиона страны определится после третьего тура. Кто станет лучшей командой Беларуси и в 2022 году отправится в евротур, узнаем 6 февраля.