В Беларуси проходит чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд. Когда определится первый полуфиналист?

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат страны по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 и 16 января проходит второй круг, после которого определится первый полуфиналист турнира, другие разыграют оставшиеся места в плей-офф через золотой шанс.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Вот эта игра очень интересная, и даже команда «Текстильщик» дает конкуренцию «Минску», который сегодня лидер. Поэтому чемпионат радует. Только, наверное, игровая практика даст дальнейшее развитие. Но хотелось бы больше клубов, это было бы больше конкуренции, и спортсменов больше, которые для молодежных, юношеских, национальных сборных – наверное, для всего белорусского хоккея приносило бы только пользу.