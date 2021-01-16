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Белоруски завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

16 января 2021 16:56
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону выиграла серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе-1

Девушки были близки к тому, чтобы занять высшую ступень на пьедестале.

Ирина Кривко, бежавшая первой, отправила Динару Алимбекову на дистанцию шестой. Та в свою очередь перенесла нашу дружину на третью позицию. А Анна Сола и вовсе сотворила маленькое чудо, возглавив протокол. Завершавшая гонку Елена Кручинкина лидерство удержать не смогла, однако и не растеряла преимущество.

Белоруски завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе-4

Итог – второе место. Первое место заняли представительницы Германии.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Фотофакт

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