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«Гомель» принял «Динамо-Молодечно» в рамках ЧБ по хоккею. Победили хозяева

13 декабря 2021 21:01
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею 13 декабря был сыгран матч. «Гомель» на своем льду принимал «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» принял «Динамо-Молодечно» в рамках ЧБ по хоккею. Победили хозяева-1

В первом периоде ни одна из команд поразить ворота соперника не смогла. Дружины компенсировали это огромным количеством реализованных моментов во втором. Было заброшено пять шайб – три в ворота гостей. В третьей 20-минутке голевая феерия продолжилась. Хозяева вколотили четыре шайбы. Динамовцы ответили лишь раз. Поражения им избежать не удалось. Итог – победа «рысей» со счетом 7:3.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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