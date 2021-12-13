«Гомель» принял «Динамо-Молодечно» в рамках ЧБ по хоккею. Победили хозяева

В первом периоде ни одна из команд поразить ворота соперника не смогла. Дружины компенсировали это огромным количеством реализованных моментов во втором. Было заброшено пять шайб – три в ворота гостей. В третьей 20-минутке голевая феерия продолжилась. Хозяева вколотили четыре шайбы. Динамовцы ответили лишь раз. Поражения им избежать не удалось. Итог – победа «рысей» со счетом 7:3.