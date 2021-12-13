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Полдесятка шайб за период. Молодёжная сборная Беларуси уверенно обыграла хоккеистов Венгрии на ЧМ

13 декабря 2021 21:08
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добилась победы во втором поединке в рамках первого дивизиона чемпионата мира. Играли парни с европейским середняком, командой Венгрии. Итоговый счет – 8:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полдесятка шайб за период. Молодёжная сборная Беларуси уверенно обыграла хоккеистов Венгрии на ЧМ-1

В первом периоде наши парни просто уничтожили защиту соперника, забросив 5 шайб. Правда, размочить счет венграм все же удалось. Во второй двадцатиминутке белорусы реализованными голевыми моментами не отличились, при этом еще и пропустили. Но в заключительном отрезке подопечные Сергея Стася сумели не только удержать свои ворота на замке, но трижды огорчить Венгрию.

Полдесятка шайб за период. Молодёжная сборная Беларуси уверенно обыграла хоккеистов Венгрии на ЧМ-4

В дебютном противостоянии были повержены датчане. В ворота соперника влетели 9 шайб. 14 декабря у сборной Беларуси выходной. А затем нашу молодежку ждут еще три поединка. Ближайший оппонент – сверстники из Латвии.

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Фотофакт

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