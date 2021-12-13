Полдесятка шайб за период. Молодёжная сборная Беларуси уверенно обыграла хоккеистов Венгрии на ЧМ

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добилась победы во втором поединке в рамках первого дивизиона чемпионата мира. Играли парни с европейским середняком, командой Венгрии. Итоговый счет – 8:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде наши парни просто уничтожили защиту соперника, забросив 5 шайб. Правда, размочить счет венграм все же удалось. Во второй двадцатиминутке белорусы реализованными голевыми моментами не отличились, при этом еще и пропустили. Но в заключительном отрезке подопечные Сергея Стася сумели не только удержать свои ворота на замке, но трижды огорчить Венгрию.