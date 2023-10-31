«Минчанка» уступила «Локомотиву» в Кубке России по волейболу

Хозяйки площадки оказались на голову сильнее наших девушек и победили с запасом – 25:17, 25:18 и снова 25:18. Белоруски откровенно провалили прием, показав минимальный процент. А без защиты организовать достойное нападение невозможно. Шанс реабилитироваться будет уже сегодня, 31 октября. Повторная дуэль пройдет на поле соперника и начнется в 20:00. Для того чтобы продолжить поход, нужно не только забирать матч, но и первенствовать в золотом сете.