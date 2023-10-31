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«Минчанка» уступила «Локомотиву» в Кубке России по волейболу

31 октября 2023 12:09
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«Минчанка» проиграла «Локомотиву» из Калининградской области в первом матче четвертьфинальной серии Кубка России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» уступила «Локомотиву» в Кубке России по волейболу-1

Хозяйки площадки оказались на голову сильнее наших девушек и победили с запасом – 25:17, 25:18 и снова 25:18. Белоруски откровенно провалили прием, показав минимальный процент. А без защиты организовать достойное нападение невозможно. Шанс реабилитироваться будет уже сегодня, 31 октября. Повторная дуэль пройдет на поле соперника и начнется в 20:00. Для того чтобы продолжить поход, нужно не только забирать матч, но и первенствовать в золотом сете.

# Волейбол # Фотофакт

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