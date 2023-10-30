Прямой эфир

БАТЭ обыграл «Слуцк» в рамках 26-го тура ЧБ по футболу

30 октября 2023 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над «Слуцком» в матче 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ обыграл «Слуцк» в рамках 26-го тура ЧБ по футболу-1

Гости на старте поединка пошли в атаку и забили два мяча. Борисовчане не спасовали и к перерыву отыгрались – дважды отличился Дмитрий Антилевский. Дмитрий Гирс во втором тайме вновь вывел «Слуцк» вперед, но БАТЭ проявил характер: сначала Денис Лаптев сравнял счет, а на 71-й минуте тот же Антилевский оформил собственный хет-трик и викторию своей команды. Дружина Кирилла Альшевского выиграла – 4:3.

Таблица чемпионата:

БАТЭ обыграл «Слуцк» в рамках 26-го тура ЧБ по футболу-4

Минское «Динамо» и гродненский «Неман» претендуют на золото, а за бронзу будут сражаться сразу пять коллективов. Концовка чемпионата обещает быть жаркой.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси U-19 среди девушек выступит во втором раунде ЧЕ по футболу
30 октября 2023 19:59

Сборная Беларуси U-19 среди девушек выступит во втором раунде ЧЕ по футболу

Яна Колодынска и Ирина Шиманович не смогли пробиться в основную сетку турнира в Мидленде
30 октября 2023 19:58

Яна Колодынска и Ирина Шиманович не смогли пробиться в основную сетку турнира в Мидленде

Мужская сборная по гандболу готовится к Суперсерии против сборной России
30 октября 2023 19:39

Мужская сборная по гандболу готовится к Суперсерии против сборной России