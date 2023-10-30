БАТЭ обыграл «Слуцк» в рамках 26-го тура ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над «Слуцком» в матче 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над «Слуцком» в матче 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гости на старте поединка пошли в атаку и забили два мяча. Борисовчане не спасовали и к перерыву отыгрались – дважды отличился Дмитрий Антилевский. Дмитрий Гирс во втором тайме вновь вывел «Слуцк» вперед, но БАТЭ проявил характер: сначала Денис Лаптев сравнял счет, а на 71-й минуте тот же Антилевский оформил собственный хет-трик и викторию своей команды. Дружина Кирилла Альшевского выиграла – 4:3.
Таблица чемпионата:
Минское «Динамо» и гродненский «Неман» претендуют на золото, а за бронзу будут сражаться сразу пять коллективов. Концовка чемпионата обещает быть жаркой.