БАТЭ обыграл «Слуцк» в рамках 26-го тура ЧБ по футболу

Гости на старте поединка пошли в атаку и забили два мяча. Борисовчане не спасовали и к перерыву отыгрались – дважды отличился Дмитрий Антилевский. Дмитрий Гирс во втором тайме вновь вывел «Слуцк» вперед, но БАТЭ проявил характер: сначала Денис Лаптев сравнял счет, а на 71-й минуте тот же Антилевский оформил собственный хет-трик и викторию своей команды. Дружина Кирилла Альшевского выиграла – 4:3.

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