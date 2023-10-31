Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу признан Дмитрий Антилевский. Именно усилия форварда БАТЭ позволили клубу переломить неудачное противостояние со «Слуцком» и победить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тогда хозяева поля уступали – 0:2. А в итоге были сильнее – 4:3. Антилевский впервые в карьере оформил хет-трик, забив первый, второй и четвертый мячи своей дружины.