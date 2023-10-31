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Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

31 октября 2023 12:07
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Лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу признан Дмитрий Антилевский. Именно усилия форварда БАТЭ позволили клубу переломить неудачное противостояние со «Слуцком» и победить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

Тогда хозяева поля уступали – 0:2. А в итоге были сильнее – 4:3. Антилевский впервые в карьере оформил хет-трик, забив первый, второй и четвертый мячи своей дружины.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Антилевский # Фотофакт

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