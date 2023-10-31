Футболист Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч»

Лионель Месси, аргентинский футболист «Интер Майами», стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» – премии, вручаемой французским изданием France Football лучшему игроку сезона. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в Париже, и Месси получал награду из рук Дэвида Бекхэма, совладельца «Интер Майами». Он становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В минувшем сезоне он одержал победу на чемпионате мира в Катаре в составе национальной сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Второе общекомандное место занял игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.