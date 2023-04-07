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«Минчанка» обыграла «Коммунальник» в женском ЧБ по волейболу

07 апреля 2023 15:09
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Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу стартовала полуфинальная серия. В первом матче «Минчанка» без особых трудностей обыграла девушек из могилевского «Коммунальника», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» обыграла «Коммунальник» в женском ЧБ по волейболу-1

В первых двух партиях команда, выступающая в российской Суперлиге, практически не встретила сопротивления и выиграла – 25:15, 25:17. В третьем сете завязалась борьба. «Минчанка» вела, но «Коммунальник» пытался отыграться. Однако сделать этого не вышло, и столичная команда одержала победу – 25:20. Таким образом, первая игра в серии – в активе хозяек площадки. Ответная встреча состоится в субботу, 8 апреля.

# Волейбол # Фотофакт

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