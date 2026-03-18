«Минчанка-2» выиграла 4-й матч подряд в финале Молодежной волейбольной лиги России

4-ю кряду викторию, и вторую во втором же финальном этапе Молодежной волейбольной лиги России одержала «Минчанка-2». На сей раз дружина Ольги Пальчевской разобралась с «Заречьем-Одинцово-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски были сильнее в трех партиях – 25:21, 25:21 и 25:20. Особенно тяжело пришлось во втором отрезке. Наши девушки уступали, но буквально выгрызли концовку.

19 марта в оппонентах – саратовский «Протон». На данный момент белоруски поднялись на третье место в таблице. В прежние годы «Минчанка-2» брала золото и серебро Молодежой лиги.