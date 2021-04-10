«Минчанка-2» обыграла «Локомотив СШОР» в Молодёжной волейбольной лиге России

Новости Беларуси. «Минчанка-2» продолжает коллекционировать победы в «Финале шести» Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Минчанка-2» продолжает коллекционировать победы в «Финале шести» Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
10 апреля подопечные Бориса Коляды нанесли поражение «Локомотиву СШОР». Несмотря на итоговый сухой счет, поединок получился боевым. Судите сами – 25:23, 28:26 и 25:20.
Ранее белорусский клуб с результатом 3:1 обыграл «Заречье-Одинцово».
11 апреля девушки сразятся с «Динамо» из Краснодара.