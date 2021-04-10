Прямой эфир

«Минчанка-2» обыграла «Локомотив СШОР» в Молодёжной волейбольной лиге России

10 апреля 2021 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Минчанка-2» продолжает коллекционировать победы в «Финале шести» Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» обыграла «Локомотив СШОР» в Молодёжной волейбольной лиге России-1

10 апреля подопечные Бориса Коляды нанесли поражение «Локомотиву СШОР». Несмотря на итоговый сухой счет, поединок получился боевым. Судите сами – 25:23, 28:26 и 25:20.

Ранее белорусский клуб с результатом 3:1 обыграл «Заречье-Одинцово».

«Минчанка-2» обыграла «Локомотив СШОР» в Молодёжной волейбольной лиге России-4

11 апреля девушки сразятся с «Динамо» из Краснодара.

# Волейбол # Борис Коляда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НХЛ. В матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» за Шаранговичем голевая передача, три броска и перехват
10 апреля 2021 17:50

НХЛ. В матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» за Шаранговичем голевая передача, три броска и перехват

Сумели отыграться. Команда Президента Беларуси выиграла турнир среди любителей хоккея
10 апреля 2021 14:31

Сумели отыграться. Команда Президента Беларуси выиграла турнир среди любителей хоккея

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области
10 апреля 2021 11:14

«Я пришёл на спортивный праздник». В финале соревнований по хоккею среди любительских команд играют команды Президента и Брестской области