1:4. Казахстан-Беларусь 11 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции. Видео голов!

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Казахстан-Беларусь» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!

Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Готовятся выйти на лёд команды Беларуси и Казахстана. Поборются они за 1-ю победу на чемпионате в Минске.

Начался матч ! Трибуны ревут, а мы надеемся на красивую игру и ещё лучший результат!

В большинстве играют белорусы.

Очень активно действуют белорусы - хотят реабилитироваться хоккеисты за поражение от американцев.

Гооол!

Не на радость белорусским болельщикам, правда: Казахстан повёл 1-0. Андрей Гаврилин забивает 1-ю шайбу в матче.

Вроде и летают над льдом белорусы, но очень опасны хоккеисты Казахстана на контратаках.

В казахстанцы опять атакуют. Спасает ворота Коваль.

Отчаянно атакуют белорусы. Однако иссекает их время в большинстве. Опасную атаку организовывают белорусы, а казахстанский хоккеист оштрафован на 2 минуты.

Какой опасный момент был у белорусов! Но спасает ворота казахстанский голкипер.

Очень опасно контратакуют казахстанцы. Активно атакуют белорусы, но соперники действуют результативнее.

Никак не попадает в ворота шайба от клюшек белорусов: пока мимо.

Свистят трибуны: болельщики требуют гол. Белорусы, кстати, ведут 10-4 по ударам в створ. Осталось забить белорусам.

Очень опасный момент у ворот белорусов. Но повезло, не смогли упрочить позиции казахстанцы.

Бьёт по воротам белорусы, но ловит шайбу голкипер Казахстана. 0-1, проигрывают наши хоккеисты.

Засели в зоне соперников белорусы. Удачно пробить, правда, пока не получается.

Очень опасный момент у наших ворот! Спасает положение Коваль.

Звучит сирена. Уступают белорусы после 1-го периода, но, надеемся, они вернуться, чтобы изменить ситуацию.

Немного статистики: 4 минуты штрафа отсидели казахстанцы, чисто играют белорусы.

И вновь атакуют белорусы. Отказывается лететь шайба в ворота соперников! Продолжается матч. белорусы пока уступают.

В большинстве играют белорусы, но контратакуют казахстанцы. Спасает ворота Коваль.

ГОООООЛ!!!!!!

Сравнивают счёт белорусы: воспользовались они численным преимуществом.

Трибуны ликуют. И куда веселей пошла игра.

Кирилл Готовец отправляется на 2-хминутный штраф. Первый раз в меньшинстве белорусы в этом матче.

В полных составах играют команды.

Очень опасный момент у ворот белорусов, но выстоял Коваль.

ГООООЛ!!!

Николай Стасенко забивает 2-ю шайбу белорусов и выводит команду вперёд!

На 2-минутный штраф отправляется Костицын. В большинстве Казахстан.

Рискуют в зоне белорусов казахстанцы. Но в большинстве действуют они, и нужно им сравнивать счёт.

В равных составах играют команды.

Куда уверенней играют белорусы. Меньше ошибок, и результат на табло.

Дмитрий Коробов отправляется на 2-минутный штраф. В меньшинстве белорусы.

Возвращается Коробов на лёд. В равных составах играют команды.

Около минуты осталось отыграть белорусам и казахстанцам во 2-ом периоде.

Хорошо отрабатывают белорусы в меньшинстве, без шансов у Казахстана. И отправляются на перерыв хоккеисты.

2-1 ведут белорусы в матче с Казахстаном. Очень равный матч проводят команды, но активнее и уверенней заиграли белорусы.

Возвращаются на лёд команды Беларуси и Казахстана. 3-ий период, старт!

Очень опасный момент у ворот Беларуси! спасает ситуацию Коваль, но казахстанцы активно пользуются своим большинством.

ГООООООЛ!!!!!!!!!!!

В меньшинстве забивают балорусы! Сергей Костицын приносит Беларуси 3-ю шайбу в матче! Ликуют трибуны.

Контратакуют белорусы, но вместо шайбы в воротах оказывается казахстанских защитник. В большинстве играют белорусы. Ждём 4-ю шайбу?

Прессингуют белорусы казахстанцев, но шайба пока в игре.

11 минут ещё играть командам Беларуси и Казахстана.

Двойное удаление в матче: Лакиза и Степанов отправляются на штраф. 4 на 4 играют команды.

Фёдок Полищук из Казахстана также отправляется на штраф. А у белорусов таймаут.

Бьют по воротам соперников белорусы, но цели шайба не достигает.

Контратакуют белорусы: очень активно играют наши хоккеисты.

Свистят трибуны: очень неудачно падает Коваль во время атаки казахстанцев.

В меньшинстве белорусы.

В равных составах играют команды. На льду Денисов.

Опасно атакуют казахстанцы, и менее 3-х минут ещё играть командам.

Опасный момент у ворот белорусов: в перекладину угодила шайба от клюшки кахахстанца.

ГОООООЛ!!!! 4-1, Беларусь!!

Заменили голкипера Казахстана Еремеева на 6-го полевого, но пробился Калюжный к воротам соперников.

И звучит финальная сирена!!!!!! ПОБЕДА БЕЛОРУСОВ!!!! Поздравляем всех болельщиков!

И немного статистики: по 12 минут штрафа заработали за матч команды.

29 бросков выполнили белорусы против 20-ти у соперников. 4-1 на табло. 1-ая победа нашей команды, ура!