1:4. Казахстан-Беларусь 11 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции. Видео голов!

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Казахстан-Беларусь» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!
Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Готовятся выйти на лёд команды Беларуси и Казахстана. Поборются они за 1-ю победу на чемпионате в Минске.
Начался матч ! Трибуны ревут, а мы надеемся на красивую игру и ещё лучший результат!
В большинстве играют белорусы.
Очень активно действуют белорусы - хотят реабилитироваться хоккеисты за поражение от американцев.
Гооол!
Не на радость белорусским болельщикам, правда: Казахстан повёл 1-0. Андрей Гаврилин забивает 1-ю шайбу в матче.
Вроде и летают над льдом белорусы, но очень опасны хоккеисты Казахстана на контратаках.
В казахстанцы опять атакуют. Спасает ворота Коваль.
Отчаянно атакуют белорусы. Однако иссекает их время в большинстве. Опасную атаку организовывают белорусы, а казахстанский хоккеист оштрафован на 2 минуты.
Какой опасный момент был у белорусов! Но спасает ворота казахстанский голкипер.
Очень опасно контратакуют казахстанцы. Активно атакуют белорусы, но соперники действуют результативнее.
Никак не попадает в ворота шайба от клюшек белорусов: пока мимо.
Свистят трибуны: болельщики требуют гол. Белорусы, кстати, ведут 10-4 по ударам в створ. Осталось забить белорусам.
Очень опасный момент у ворот белорусов. Но повезло, не смогли упрочить позиции казахстанцы.
Бьёт по воротам белорусы, но ловит шайбу голкипер Казахстана. 0-1, проигрывают наши хоккеисты.
Засели в зоне соперников белорусы. Удачно пробить, правда, пока не получается.
Очень опасный момент у наших ворот! Спасает положение Коваль.
Звучит сирена. Уступают белорусы после 1-го периода, но, надеемся, они вернуться, чтобы изменить ситуацию.
Немного статистики: 4 минуты штрафа отсидели казахстанцы, чисто играют белорусы.
И вновь атакуют белорусы. Отказывается лететь шайба в ворота соперников! Продолжается матч. белорусы пока уступают.
В большинстве играют белорусы, но контратакуют казахстанцы. Спасает ворота Коваль.
ГОООООЛ!!!!!!
Сравнивают счёт белорусы: воспользовались они численным преимуществом.
Трибуны ликуют. И куда веселей пошла игра.
Кирилл Готовец отправляется на 2-хминутный штраф. Первый раз в меньшинстве белорусы в этом матче.
В полных составах играют команды.
Очень опасный момент у ворот белорусов, но выстоял Коваль.
ГООООЛ!!!
Николай Стасенко забивает 2-ю шайбу белорусов и выводит команду вперёд!
На 2-минутный штраф отправляется Костицын. В большинстве Казахстан.
Рискуют в зоне белорусов казахстанцы. Но в большинстве действуют они, и нужно им сравнивать счёт.
В равных составах играют команды.
Куда уверенней играют белорусы. Меньше ошибок, и результат на табло.
Дмитрий Коробов отправляется на 2-минутный штраф. В меньшинстве белорусы.
Возвращается Коробов на лёд. В равных составах играют команды.
Около минуты осталось отыграть белорусам и казахстанцам во 2-ом периоде.
Хорошо отрабатывают белорусы в меньшинстве, без шансов у Казахстана. И отправляются на перерыв хоккеисты.
2-1 ведут белорусы в матче с Казахстаном. Очень равный матч проводят команды, но активнее и уверенней заиграли белорусы.
Возвращаются на лёд команды Беларуси и Казахстана. 3-ий период, старт!
Очень опасный момент у ворот Беларуси! спасает ситуацию Коваль, но казахстанцы активно пользуются своим большинством.
ГООООООЛ!!!!!!!!!!!
В меньшинстве забивают балорусы! Сергей Костицын приносит Беларуси 3-ю шайбу в матче! Ликуют трибуны.
Контратакуют белорусы, но вместо шайбы в воротах оказывается казахстанских защитник. В большинстве играют белорусы. Ждём 4-ю шайбу?
Прессингуют белорусы казахстанцев, но шайба пока в игре.
11 минут ещё играть командам Беларуси и Казахстана.
Двойное удаление в матче: Лакиза и Степанов отправляются на штраф. 4 на 4 играют команды.
Фёдок Полищук из Казахстана также отправляется на штраф. А у белорусов таймаут.
Бьют по воротам соперников белорусы, но цели шайба не достигает.
Контратакуют белорусы: очень активно играют наши хоккеисты.
Свистят трибуны: очень неудачно падает Коваль во время атаки казахстанцев.
В меньшинстве белорусы.
В равных составах играют команды. На льду Денисов.
Опасно атакуют казахстанцы, и менее 3-х минут ещё играть командам.
Опасный момент у ворот белорусов: в перекладину угодила шайба от клюшки кахахстанца.
ГОООООЛ!!!! 4-1, Беларусь!!
Заменили голкипера Казахстана Еремеева на 6-го полевого, но пробился Калюжный к воротам соперников.
И звучит финальная сирена!!!!!! ПОБЕДА БЕЛОРУСОВ!!!! Поздравляем всех болельщиков!
И немного статистики: по 12 минут штрафа заработали за матч команды.
29 бросков выполнили белорусы против 20-ти у соперников. 4-1 на табло. 1-ая победа нашей команды, ура!