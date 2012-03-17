Михаил Захаров, ХК «Юность»: Мы с этим детским садом умудрились еще на Контитентальном кубке не облажаться

Пятый матч – это почти всегда не столько о хоккее, сколько о нервах. У руководства «Юности» они сдали еще до начала встречи, когда из продажи исчезли билеты, а вместо фанатов «Шахтера» места на трибунах заняли лояльные воспитанники минского клуба. Ну да ладно, так ведь бывает каждый сезон.

Как ни странно, сдали нервы и у вратаря минчан Мики Оксы, казалось бы, надежного, как скала. Во всяком случае, иначе, чем мальчишеским волнением объяснить пропущенные им шайбы после бросков Алексея Ефименко и Артема Каркоцкого нельзя.

Неуверенная игра вратаря стала ключевым фактором или что-то иное, а только «Юность» в итоге проиграла. Даже звучит это как-то непривычно.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Они сохранили состав, это огромная заслуга тренера, от которого не ушло 15 хоккеистов.

Защитники хорошие, нападающие, вратарь. Я думаю, все закономерно и правильно.

Тема злоключений «Юности» в сезоне на этом завершена главкомом минчан не была.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Ну почему неудачный? Я считаю, нормальный сезон. Ребята, 15 хоккеистов ушло. Неправильно было бы, если бы мы выиграли. Я же сказал это. Мы с этим детским садом умудрились еще на Контитентальном кубке не облажаться. Вы спросите, как выступал «Керамин» в этом же турнире с этими же командами, но не с этим составом. Умудрились еще в финал Кубка Беларуси попасть. И если бы меньше пьянок было у некоторых хоккеистов, было бы и там хорошо. А то, знаете, загудели, так загудели. Если можно было один день, так они аж четыре. Заделенова только к четвергу или к пятнице мы откапали. Как можно играть после этого?

И даже сказав все это, Захаров не остановился.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Вы спросите, дали кому-то в этом году спортивную форму. Всем дали. Даже Новополоцку. А «Юности» кроме кроссовок и трусов ничего не дали. Сбор мы проводили здесь, никуда не выезжали, был кризис. Кризис только в нашей команде.

Остался Максим и Тимченко. Но на двух хоккеистах не построишь команду.

Что мог ответить на это коллеге Андрей Гусов? Указать на табло? В «Шахтере» предпочли словам – дела. С прошлого сезона, в котором «горняки» уступили минчанам в плей-офф всухую, в Солигорске несомненно сделали большой шаг вперед.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Я старался именно характер привить ребятам.

У нас, правда, не 15 игроков ушло, но определяющие (Ковыршин, Павлович, Демков). Это имена в белорусском хоккее. Я просто сказал ребятам: «Ушли они – прогрессируете вы. У вас реальный шанс выбиться в люди. Они ушли, а чем вы хуже?»

И все же даже в таком матче «Юность» вполне могла выиграть. Дважды минчане догоняли соперников. Виктор Туркин и Иван Усенко спасали команду от досрочного окончания сезона, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

А в овертайме могло сработать то самое, знаменитое волшебство «Юности». Поломанный Николай Михайлов, на уколах вышедший на игру, выложил шайбу под бросок Туркину. Что сделал Виктор, вы сами видите...

Ответ не заставил себя ждать. Алексей Ефименко вырвался на оперативный простор и спустя мгновение все для минчан в этом сезоне было кончено.

Алексей Ефименко, ХК «Шахтер»:

Здесь команда проявила характер. За счет этого и выиграли.

Все видели, что судьи делали. Мы понимали, что просто так нам никто не даст выиграть эту игру. За счет того, что все полностью отдавались игре, все верили. Все молодцы.

Упорным оказалось и противостояние «Немана» с лиепайским «Металургсом». В Латвию команды приехали, имея равные шансы на итоговый успех, при счете в серии 1:1. Но в третьем матче гродненцы взяли быка за рога, выиграв 6:1 при дубле Артема Кислого.

Однако решающий шаг дался подопечным Дмитрия Кравченко все равно с огромным трудом. Скворцов и Тубелис дважды возвращали «сталеваров» в игру после точных бросков Сергея Колосова и Александра Полушина, и только за полторы минуты до вполне вероятного овертайма Павел Боярчук гарантировал «Неману» путевку в полуфинал.