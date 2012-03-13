Финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» стартовал в Молодечно

Приветствие участникам соревнований направил глава государства.

Их было 17 тысяч, но в финал вышло только 42 хоккеиста, или 7 команд. Отборочные туры проходили не только на дворовых площадках, но даже на замерзших водоемах. Главное условие турнира – к участию допускаются исключительно любители.

Александр Хромылев, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Несмотря на их любительский статус, несмотря на то, что они не занимаются в специализированных детско-юношеских специализированных школах по хоккею, ребята обладают определенным количеством хоккейного мастерства, бойцовского опыта. За плечами у них соревнования на районах, соревнования в областных финалах.

Действительно, сюда приехали лучшие из лучших, которые способны порадовать публику интересными комбинациями, красивыми заброшенными шайбами.

Сразу же после открытия клюшки скрестили команды Гомельской и Могилевской областей. На третье минуте первая шайба угодила в ворота могилевчан.

Участник соревнований:

Мы приехали за победой, только за первым местом.

Многим из хоккеистов нет еще и 13, но упорству может позавидовать любой мастер спорта. Для начинающих любителей этот финал – путевка в профессиональный хоккей. После соревнований тренеры забирают самых лучших под свое крыло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из некоторых вырастают настоящие чемпионы. А получить призы Президента республики – для них особая честь.

Участник соревнований:

Это очень хорошо, что у нас Президент играет в хоккей. Очень важно для нашей страны, что у нас развивается данный вид спорта.

Развивать этот вид спорта помогают и такие объекты, как ледовый дворец в Молодечно. Он открылся только в конце сентября, но здесь уже есть своя хоккейная команда. Выросло и количество любителей коньков.

Болельщик:

Я сегодня пришел вместо уроков и поэтому вдвойне рад.

Сильнейшая команда по итогам 4 дней ледовых баталий получит Кубок победителя. Юных хоккеистов наградят здесь же, в ледовом дворце Молодечно. А в какую область Беларуси уедет главный приз станет известно уже 15 марта.