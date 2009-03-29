Михаил Грабовский – один из самых результативных новичков чемпионата НХЛ

Белорусский форвард «Торонто» Михаил Грабовский, минувшей ночью заработав две голевые передачи в домашнем проигранном матче с «Бостоном» (5:7), набрал 45 (18+27) очков по «системе гол плюс пас» в 72 матчах нынешнего чемпионата НХЛ и вошел в тройку самых результативных новичков сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Михаил уступает лишь Крису Верстигу («Чикаго»), набравшему 50 (21+29) очков и Бобби Райану («Анахайм») – 48 (24+24). Идущий следом за Грабовским Патрик Берглунд («Сент-Луис») заработал 44 (20+24) балла. К числу новичков относятся хоккеисты, в предыдущем сезоне проведшие не более 25 матчей.

В домашнем поединке с «Бостоном» ключевым отрезком стала вторая половина второго периода, когда в течение 8 минут в ворота «Торонто» влетели 4 шайбы. До этого же «Торонто» достойно смотрелся на фоне одного из лидеров регулярного чемпионата, трижды ведя в счете - 1:0, 3:2, 4:3.

Звено Михаила Грабовского, вместе с которым играли россиянин Николай Кулемин и украинец Алексей Поникаровский, было лучшим в своей команде, организовав три шайбы. Белорусский форвард заработал голевые передачи, дважды ассистировав Поникаровскому, который делал счет 3:2, а затем 4:3.

Михаил Грабовский находился на льду 19 минуты 43 секунды, ни разу не побеспокоил голкипера соперников, исполнил 1 силовой прием, выиграл 9 из 24 вбрасываний и завершил встречу с коэффициентом полезности «0». Белорус отличается бомбардирскими баллами пять матчей подряд, а в семи последних поединках он набрал 13 (4+9) очков по системе «гол плюс пас».

Поражение от «Бостона» (5:7) оставило «Торонто» лишь призрачные теоретические шансы на выход в плей-офф, так что Михаил Грабовский может уже собирать чемоданы для того, чтобы ехать в тренировочный лагерь сборной Беларуси, которая готовится к чемпионату мира. Заключительный поединок регулярного сезона НХЛ «Кленовые листья» проведут 11 апреля дома с «Оттавой». Через пару-тройку дней белорус может быть в Минске и должен успеть принять участие в товарищеских поединках национальной дружины в Гренобле с командами Франции и Австрии (19 и 20 апреля).

А вот «Монреаль», цвета которого защищают братья Андрей и Сергей Костицыны, продолжает находиться в зоне в плей-офф. Правда, положение «Канадиенс» становится все более зыбким. Минувшей ночью «Монреаль» уступил дома одному из преследователей, клубу «Баффало» – 3:4 (по буллитам). Ничья в основное время позволила «Монреалю» набрать 1 очко и сохранить минимальный перевес над дышущей в затылок «Флоридой». У «Монреаля» 86 баллов после 75 матчей и 8-я строка (последняя из проходных в плей-офф) в таблице Восточной конференции. Следом расположились «Флорида» - 85 очков после 76 поединков, «Баффало» - 82 (75), «Торонто» - 75 (76). Всего команды проведут в регулярном чемпионате по 82 встречи.

Поединок с «Баффало» проходил с переменным успехом. На 23-й минуте «Монреаль» уже проигрывал 0:2, однако затем выдал результативный отрезок, в течение 7 с небольшим минут забросив 3 шайбы и выйдя вперед – 3:2. Но сохранить перевес хозяева не сумели, позволив сопернику перевести игру в овертайм. Он сильнейшего не выявил, и победителя пришлось определять в серии послематчевых буллитов. Командам пришлось исполнить по 6 штрафных бросков, и лишь один из них оказался результативным. Победу «Баффало» принес финский защитник Тони Людман.

Андрей Костицын пропустил уже второй матч подряд. Официальная версия – простуда. Сергей Костицын провел на льду 11 мин.49 сек., исполнил 1 бросок по воротам, 1 силовой прием и завершил встречу с коэффициентом полезности «0».

Из-за травмы колена не менее чем на две недели выбыл из строя и белорус Руслан Салей, пропустивший два предыдущих матча своего «Колорадо».

Лидером «белорусского десанта» в нынешнем чемпионате НХЛ с 45 (18+27) баллами после 72 поединков является 25-летний форвард «Торонто» Михаил Грабовский. На счету 24-летнего форварда «Монреаля» Андрея Костицына 40 (23+17) баллов после 69 встреч. У 22-летнего нападающего «Монреаля» Сергея Костицына 23 (8+15) очка в 55 матчах, а 34-летний защитник «Колорадо» Руслан Салей набрал 21 (4+17) очко в 70 поединках.