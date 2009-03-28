Юные волейболисты поборются за путевку в сборную страны

В Минске, при поддержке президентского спортивного клуба, проходят первые республиканские соревнования по волейболу «Летающий мяч» для 15-летних подростков.

Семь команд поборются за право быть лучшими. Причем организаторы отмечают очень высокий уровень подготовки команд, особенно из областных центров. Самые талантливые и перспективные получат путевку в сборную страны.

- Мы решили организовать такой турнир для ребят «Летящий мяч», чтобы ребята запомнили это мероприятие, – рассказал телеканалу СТВ исполнительный директор общественного объединения «Белорусская федерация волейбола» Александр Багринцев. - И на базе этих соревнований отобрать лучших в сборную, чтобы летом они приняли участие в соревнованиях «Езва», где принимают участие семь стран.

Участник соревнований: «Перед собой ставлю цель победить в соревнованиях и попасть в сборную Беларуси».