Белоруска Дарья Домрачева заняла 7-е место в итоговой классификации общего зачета Кубка мира по биатлону

Сегодня же белорусская биатлонистка заняла 4-е место в масс-старте заключительного этапа Кубка мира в российском Ханты-Мансийске.

На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами лидер белорусской команды допустила два промаха на первой «стойке» и показала итоговое время 37 минут 40,7 секунд. Победительницей стала немецкая спортсменка Симоне Хаусвальд, которая не попала в цель только один раз, а ее время – 36 минут 54,6 секунд. Второе место заняла шведская спортсменка Хелена Йонссон, отставшая от победительницы на 15,1 секунды, ни разу не промахнувшись на стрельбище. Третьей финишировала еще одна представительница Германии Андреа Хенкель (3 промаха; отставание – 26,9 секунд).

В общем зачете Кубка мира сезона 2008-2009 годов по 952 очка набрали Хелена Йонссон и немка Кати Вильхельм, однако обладательницей большого Хрустального глобуса стала шведка, в активе которой 4 победы на кубковых этапах, а у её главной соперницы на одну викторию меньше. Третье место в итоговой классификации у норвежки Торы Бергер, заработавшей 894 балла.

Лучшей из белорусок оказалась Дарья Домрачева – в ее активе 776 очков и 7-я позиция в рейтинге. Остальные наши стреляющие лыжницы заняли следующие места: 33-е – Ольга Кудряшова (229 очков), 38-е – Надежда Скардино (179), 39-е – Ольга Назарова (174), 72-е – Людмила Калинчик (45), 77-е - Людмила Ананько (27).

В состязаниях мужчин в этом сезоне не было равных норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену (1080), второе место занял поляк Томаш Сикора (870), а третьим оказался еще один норвежский биатлонист Эмил-Эгле Свендсен (844). Из представителей Беларуси выше всех в итоговой табели о рангах расположился Рустам Валиуллин (279), у которого 30-я позиция. Сергей Новиков на 42-м месте (182), Александр Сыман занял 66-ю строку (73), Сергей Садовников на 84-й позиции (21), а Евгений Абраменко набрал в этом сезоне 1 очко и занял 107-ю итоговую позицию.