Формула-1: Чудеса продолжаются

Триумф в квалификации к гран-при Австралии конюшни-дебютанта «Брауна» – получил своё продолжение и в самой дебютной гонке 60-го чемпионата мира в классе формула-1. Дженсон Баттон – первый, Рубенс Барикелло – второй.А ведь ещё какой-то месяц назад перспективы команды выглядели весьма туманными. «Хонда» от финансирования конюшни отказалась, и если бы не подоспевший на выручку добрый дядюшка Росс Браун, весьма вероятно, Баттон с Барикелло нынешний сезон провели бы в роли зрителей.