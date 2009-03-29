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Формула-1: Чудеса продолжаются

29 марта 2009 12:10
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Триумф в квалификации к гран-при Австралии конюшни-дебютанта «Брауна» – получил своё продолжение и в самой дебютной гонке 60-го чемпионата мира в классе формула-1. Дженсон Баттон – первый, Рубенс Барикелло – второй.А ведь ещё какой-то месяц назад перспективы команды выглядели весьма туманными. «Хонда» от финансирования конюшни отказалась, и если бы не подоспевший на выручку добрый дядюшка Росс Браун, весьма вероятно, Баттон с Барикелло нынешний сезон провели бы в роли зрителей.

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